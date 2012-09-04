Кличко обіцяє унікальне шоу

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Москві.

«Я обіцяю представити унікальне спортивне шоу всім тим, хто прийде на цей захід, і всім тим мільйонам телеглядачів, які зможуть спостерігати за поєдинком по телевізору», - сказав В.Кличко.

В.Кличко відзначив, що багато хто ставиться до М.Чарра як до боксера, який не має великого досвіду, але він є спортсменом, який представляє нове покоління бійців.

«Як чемпіон світу я не можу собі дозволити боксувати проти будь-кого. Ми вибрали одного з найсильніших суперників, того, хто перебуває в першій десятці світового рейтингу. М.Чарр – молодий, агресивний, сильний, і впевнений, що цей поєдинок сподобається всім тим, хто давно спостерігає за боксом, за найважливішою його складовою – важкою вагою. Я впевнений, цей поєдинок буде справжнім боєм», - сказав він.

В.Кличко повідомив, що підготовка пройшла без проблем, і він перебуває в прекрасній формі.

При цьому В.Кличко відзначив, що боїться розчарувати своїх прихильників і свою команду.

«Страху перед суперником я не маю», - наголосив він і зазначив, що зробить все від нього залежне, щоб довести, що по праву володіє одним із найпрестижніших титулів у важкій вазі, яким володіли Леннокс Люїс, Майкл Тайсон і великий Мохаммед Алі.

«Я зроблю все для того, щоб цей титул залишився в моїх руках», - сказав він.

«Я бачу, що М.Чарр приїхав битися і перемагати. Вдасться йому це? Побачимо», - сказав В.Кличко

Нагадаємо, 3 вересня В.Кличко і М.Чарр прибули до Москви, де 8 вересня в спортивному комплексі «Олімпійський» відбудеться боксерський бій за звання чемпіона світу.

40-річний Віталій Кличко за свою кар'єру провів 46 боїв, здобувши 44 перемоги (з них 40 - нокаутом) і зазнав, через травми, лише дві поразки, але жодного разу не втрачав чемпіонський титул на рингу. В.Кличко має найвищий відсоток нокаутування (91%), ніж будь-хто з інших чемпіонів світу в суперважкій вазі.

Мануель Чарр народився в Бейруті (Ліван), за свою професійну кар'єру жодного разу не був переможений і займає 7-й рядок рейтингу WBC. На його рахунку 21 безпрограшний поєдинок, з яких 11 були завершені нокаутом. У 2011 році 27-річний боксер завоював титул WBC International Silver в суперважкій вазі, здобувши перемогу в 8-ми раундах над Марсело Луїсом Насіменто.