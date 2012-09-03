Україна здобула ще одне "срібло"

О.Свідерська поступилася лише китаянці Джингбо, яка пропливла стометрівку за 1:44.32, побивши світовий рекорд, повідомляє сайт «Чемпіон».

Результат української паралімпійки – 1:52.91. Третьою до фінішу прийшла мексиканка Валле з результатом 1:59.76.

В активі української збірної наразі 40 медалей, зокрема 14 золотих, 11 срібних і 15 бронзових медалей. У командному заліку Україна опустилася на п’яте місце, пропустивши вперед збірну Росії, в активі якої 43 медалі.

Перші три місця займають збірні Китаю (101 медаль), Великої Британії (61 медаль) і Австралії (46 медалей).