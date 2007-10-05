Злочин і покарання: кривдник воротаря ”Мілану” здався поліції (фото)

Поліція Глазго заарештувала болільника "Селтіка", який під час матчу Ліги чемпіонів з "Міланом" вибіг на поле і торкнувся рукою воротаря італійського клубу Нельсона Діди. 27-річний фанат до суду залишиться під арештом за звинуваченням у порушенні громадського порядку, передає ВВС News. Утім, чекати недовго суд відбудеться вже сьогодні.

Представники "Селтіка" вже встигли поспілкуватися із затриманим і сповістили його, що керівництвом клубу ухвалили довічно дискваліфікувати його щодо відвідування домашніх і виїзних матчів команди. За інформацією ВВС News, шанувальник шотландського клубу не був власником абонемента на матчі "Селтіка".

Президент клубу з Глазго Пітер Ловелл наголосив, що "Селтік" якнайсерйозніше поставився до розгляду інциденту. Звертає увагу, що болільник сам з`явився до поліції.

Розслідуванням скандалу на матчі "Селтік" – "Мілан", займається УЕФА. При цьому постраждати можуть як шотландський клуб за недостатню безпеку матчу, так і Діда, якого підозрюють у симуляції травми.

Нагадаймо, що 3 жовтня в Глазго відбувся матч Ліги чемпіонів між місцевим "Селтіком" та італійським "Міланом". На третій компенсованій хвилині (90+3) болільник "Селтіка" вибіг на поле, пробіг штрафною "Мілана" і дорогою поплескав по плечі воротаря італійської команди Нельсона Діду. Голкіпер спочатку кинувся за кривдником, а потім впав у страшних корчах. З поля воротаря забирали на ношах з притиснутим до правої щоки пакетом з льодом.

Лента.ру