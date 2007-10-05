Три іноземні компанії хочуть будувати у Львові новий стадіон

Три іноземні інвестори – швейцарська компанія Marazzi, швейцарсько-угорська компанія Implemia та іспанська компанія OHL презентували сьогодні у рамках VII Міжнародного інвестиційного форуму «Євро-2012: Україно, вперед!» концепцію будівництва у Львові нового стадіону до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, присутній на презентації міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Віктор КОРЖ, йому особисто «за етапністю робіт і їхньою концепцією сподобався іспанський проект».

Водночас, виконавчий директор проведення в Україні Євро-2012 Іван ФЕДОРЕНКО заявив, що, на його думку, більш конструктивним є проект швейцарців. Таку ж позицію займає міський голова Львова Андрій САДОВИЙ.

«Але перш ніж обрати інвестора, який будуватиме стадіон, слід звадити на три чинники: як швидко буде збудовано, хто вкладатиме інвестиції у будівництво і якою буде можливість експлуатації цього стадіону та комплексу навколо нього після Євро-2012», - наголосив І.ФЕДОРЕНКО.

Водночас мер Львова А.САДОВИЙ зауважив, що майбутній інвестор буде власником стадіону, а сам стадіон уже має бути збудований навесні 2010 року.