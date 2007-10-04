Результати 23 матчів Кубка УЄФА
У Харкові виграли гості
Закінчилися 23 з матчей у відповідь першого кола відбіркового раунду Кубка УЄФА:
Базель - Сараєво 6:0 (2:1)
Ельфсборг - Динамо (Бухарест) 0:1 (2:1)
Паніоніос - Сошо 1:0 (2:0)
Аякс - Динамо (Загреб) 2:3 (1:0)
Стандард - Зеніт 1:1 (0:3)
Оденсе - Спарта 0:0 (0:0) 3:4 за пенальті
БАТЕ - Вільяреал 0:2 (1:4)
Металіст - Евертон 2:3 (1:1)
ЦСКА (Софія) - Тулуза 1:1 (0:0)
Ольборг - Сампдорія 0:0 (2:2)
Зальцбург - АЕК 1:0 (0:3)
Брюгге - Бранн 2:1 (0:1)
Локомотив - Мітьюленд 2:0 (перший матч 3:1)
Гамбург - Літекс 3:1 (1:0)
Хекен - Спартак (Москва) 1:3 (0:5)
Панатінаїкос - Артмедіа 3:0 (2:1)
Цюріх - Емполі 3:0 (1:2)
Ерджієспор - Атлетіко 0:5 (0:4)
Рапід (Бухарест) - Нюрнберг 2:2 (0:0)
Анортосіс - Тоттенхем 1:1 (0:6)
Волеренга - Аустрія (Відень) 2:2 (0:2)
Дніпро - Абердін 1:1 (0:0)
Хельсінборг - Херенвєєн 5:1 (3:5)
Команди, що вийшли до групового турнір, позачені темним.