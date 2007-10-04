Результати 23 матчів Кубка УЄФА

23:36, 04 жовтня 2007
Спорт
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У Харкові виграли гості

Закінчилися 23 з матчей у відповідь першого кола відбіркового раунду Кубка УЄФА:

Базель - Сараєво 6:0 (2:1)

Ельфсборг - Динамо (Бухарест) 0:1 (2:1)

Паніоніос - Сошо 1:0 (2:0)

Аякс - Динамо (Загреб) 2:3 (1:0)

Стандард - Зеніт 1:1 (0:3)

Оденсе - Спарта 0:0 (0:0) 3:4 за пенальті

БАТЕ - Вільяреал 0:2 (1:4)

Металіст - Евертон 2:3 (1:1)

ЦСКА (Софія) - Тулуза 1:1 (0:0)

Ольборг - Сампдорія 0:0 (2:2)

Зальцбург - АЕК 1:0 (0:3)

Брюгге - Бранн 2:1 (0:1)

Локомотив - Мітьюленд 2:0 (перший матч 3:1)

Гамбург - Літекс 3:1 (1:0) 

Хекен - Спартак (Москва) 1:3 (0:5)

Панатінаїкос - Артмедіа 3:0 (2:1)

Цюріх - Емполі 3:0 (1:2)

Ерджієспор - Атлетіко 0:5 (0:4)

Рапід (Бухарест) - Нюрнберг 2:2 (0:0)

Анортосіс - Тоттенхем 1:1 (0:6)

Волеренга - Аустрія (Відень) 2:2 (0:2)

Дніпро - Абердін 1:1 (0:0)

Хельсінборг - Херенвєєн 5:1 (3:5)

Команди, що вийшли до групового турнір, позачені темним.

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