Результати 23 матчів Кубка УЄФА

У Харкові виграли гості

Закінчилися 23 з матчей у відповідь першого кола відбіркового раунду Кубка УЄФА: Базель - Сараєво 6:0 (2:1) Ельфсборг - Динамо (Бухарест) 0:1 (2:1) Паніоніос - Сошо 1:0 (2:0) Аякс - Динамо (Загреб) 2:3 (1:0) Стандард - Зеніт 1:1 (0:3) Оденсе - Спарта 0:0 (0:0) 3:4 за пенальті БАТЕ - Вільяреал 0:2 (1:4) Металіст - Евертон 2:3 (1:1) ЦСКА (Софія) - Тулуза 1:1 (0:0) Ольборг - Сампдорія 0:0 (2:2) Зальцбург - АЕК 1:0 (0:3) Брюгге - Бранн 2:1 (0:1) Локомотив - Мітьюленд 2:0 (перший матч 3:1) Гамбург - Літекс 3:1 (1:0) Хекен - Спартак (Москва) 1:3 (0:5) Панатінаїкос - Артмедіа 3:0 (2:1) Цюріх - Емполі 3:0 (1:2) Ерджієспор - Атлетіко 0:5 (0:4) Рапід (Бухарест) - Нюрнберг 2:2 (0:0) Анортосіс - Тоттенхем 1:1 (0:6) Волеренга - Аустрія (Відень) 2:2 (0:2) Дніпро - Абердін 1:1 (0:0) Хельсінборг - Херенвєєн 5:1 (3:5) Команди, що вийшли до групового турнір, позачені темним.

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