Відбудеться нічне кінне шоу «Butenko Stable Moon Cup»

7 вересня 2012 року, о 20-00, в заміському клубі верхової їзди «Конюшня Бутенка» відбудеться грандіозне нічне кінне шоу «Butenko Stable Moon Cup».

Нічний конкур, кінні змагання з подолання перешкод, пройдуть під відкритим небом у світлі софітів, під прицілом камер і фотоапаратів провідних ЗМІ України.

Спортивна частина складатиметься з двох маршрутів, які побудує команда під керівництвом курс-дизайнера, німецького тренера Фрідхельма Кенігсфельда, фахівця з 30-річним стажем роботи в кращих школах верхової їзди Європи. У змаганні візьмуть участь понад 20 провідних вершників України. «Butenko Stable Moon Cup» присвячений відкриттю осіннього сезону. Під час змагання двері закритого заміського клубу верхової їзди «Конюшня Бутенка» будуть відкриті не тільки для членів клубу, але і для численних VIP гостей і журналістів.

Акредитація для ЗМІ: butenko-stable@mail.ru, +38 095 095 16 49 Марія. Для журналістів буде організовано трансфер від м. Палац Україна.