Українські паралімпійці завоювали ще два золота й одну бронзу
12:00, 03 вересня 2012Спорт
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Спортсмени завоювали ще дві золоті та одну бронзову медалі.
Скарбничка України поповнюється
На Паралімпійських іграх, які тривають в Лондоні, українські спортсмени вибороли ще дві золотих нагороди.
Як повідомляє «Чемпіон», 200-метрівку комплексним стилем виграв Євген Бородайко, який встановив рекорд світу, пропливши дистанцію за 2 хв. 33,13 сек.
Ще одне «золото» завоював Дмитро Залевський у плаванні на 100 метрів.
У цьому ж запливі його колега Віктор Смірнов отримав бронзову нагороду.
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