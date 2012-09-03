Українські паралімпійці завоювали ще два золота й одну бронзу

12:00, 03 вересня 2012
Спорт
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Спортсмени завоювали ще дві золоті та одну бронзову медалі.

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На Паралімпійських іграх, які тривають в Лондоні, українські спортсмени вибороли ще дві золотих нагороди.

Як повідомляє «Чемпіон», 200-метрівку комплексним стилем виграв Євген Бородайко, який встановив рекорд світу, пропливши дистанцію за 2 хв. 33,13 сек.

Ще одне «золото» завоював Дмитро Залевський у плаванні на 100 метрів.

У цьому ж запливі його колега Віктор Смірнов отримав бронзову нагороду.

 

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