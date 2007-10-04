Результати 11 матчів Кубка УЕФА

Нічия в Дніпропетровську принесла перемогу гостям

Завершилися матчі у відповідь першого кола відбіркового раунду Кубка УЄФА: Локомотив - Мітьюленд 2:0 (перший матч 3:1) Гамбург - Літекс 3:1 (1:0) Хекен - Спартак (Москва) 1:3 (0:5) Панатінаїкос - Артмедиа 3:0 (2:1) Цюріх - Емполі3:0 (1:2) Ерджієспор - Атлетіко 0:5 (0:4) Рапід (Бухарест) - Нюрнберг 2:2 (0:0) Анортосіс - Тоттенхем 1:1 (0:6) Волеренга - Аустрія (Відень) 2:2 (0:2) Дніпро - Абердін 1:1 (0:0) Хельсінборг - Херенвєєн 5:1 (3:5) Команди, які проходять до групового турніру, виділені темним. У матчі Металіста проти Евертона в Харкові - нічия 2:2, триває другий тайм.

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