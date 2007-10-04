Результати 11 матчів Кубка УЕФА
22:08, 04 жовтня 2007Спорт
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Нічия в Дніпропетровську принесла перемогу гостям
Завершилися матчі у відповідь першого кола відбіркового раунду Кубка УЄФА:
Локомотив - Мітьюленд 2:0 (перший матч 3:1)
Гамбург - Літекс 3:1 (1:0)
Хекен - Спартак (Москва) 1:3 (0:5)
Панатінаїкос - Артмедиа 3:0 (2:1)
Цюріх - Емполі3:0 (1:2)
Ерджієспор - Атлетіко 0:5 (0:4)
Рапід (Бухарест) - Нюрнберг 2:2 (0:0)
Анортосіс - Тоттенхем 1:1 (0:6)
Волеренга - Аустрія (Відень) 2:2 (0:2)
Дніпро - Абердін 1:1 (0:0)
Хельсінборг - Херенвєєн 5:1 (3:5)
Команди, які проходять до групового турніру, виділені темним.
У матчі Металіста проти Евертона в Харкові - нічия 2:2, триває другий тайм.
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