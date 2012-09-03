Звільнений Суркіс із футболу іти не має наміру

Про це він повідомив, виступаючи на XIV звітно-виборчому конгресі ФФУ у Києві, передає корреспондент УНІАН.

«Йдучи з цієї посади, я не йду з футболу», – сказав Г.Суркіс.

Він побажав успіху новому майбутньому керівництву федерації.

«Зробіть більше і краще нас», – зазначив Г.Суркіс.

Він додав, що завжди буде готовий у разі потреби допомогти своїми знаннями і досвідом.

Г.Суркіс висловив задоволення поточним станом справ у федерації і в українському футболі загалом. Разом з тим він висловив побажання, аби взаємостосунки між суб’єктами федерації виходили на більш сучасний рівень ставали більш толерантними.

Як повідомляв УНІАН, на конгресі Федерації футболу України розглядається питання про вибори президента організації.

На цю посаду претендує лише один кандидат - Анатолій Коньков.

Раніше передбачалося, що Г.Суркіс залишиться почесним президентом ФФУ, проте він відмовився. Г.Суркіс заявив, що це питання потрібно було внести до порядку денного засідання заздалегідь, але оскільки цього зроблено не було, такий варіант тепер розглядатися не може.

Незважаючи на це, Г.Суркіса вмовляють залишитися почесним президентом, на що він протестує.

Г.Суркіс обіймає посаду президента ФФУ з 2000 року, входить до виконавчого комітету УЄФА, до якого переобиратиметься в 2013 році.