Шахтар виграв у Динамо

Завершився центральний матч 8-го туру Української прем'єр- ліги.

У супернапруженому центральному матчі 8-го туру Чемпіонату України донецький Шахтар виграв у київського Динамо 3:1 (Кучер 19, 62, Адріано 81 - Ярмоленко 45). Результати інших поєдинків 8-го туру: Ворскла - Дніпро 2: 2 Волинь - Металіст 2: 1 Арсенал - Металург З 3: 0 Кривбас - Іллічівець 1: 2 Карпати - Металург Д 0: 1 Чорноморець - Зоря 2: 1 Говерла - Таврія 2: 1

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