Шахтар виграв у Динамо

21:23, 02 вересня 2012
Спорт
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Завершився центральний матч 8-го туру Української прем'єр- ліги.

Олександр Кучер. Фото з сайту ФК ”Шахтар”

У супернапруженому центральному матчі 8-го туру Чемпіонату України донецький Шахтар виграв у київського Динамо 3:1 (Кучер 19, 62, Адріано 81 - Ярмоленко 45).

Результати інших поєдинків 8-го туру:

Ворскла - Дніпро 2: 2 

Волинь - Металіст 2: 1 

Арсенал - Металург З 3: 0 

Кривбас - Іллічівець 1: 2 

Карпати - Металург Д 0: 1 

Чорноморець - Зоря 2: 1 

Говерла - Таврія 2: 1

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