Шахтар виграв у Динамо
21:23, 02 вересня 2012Спорт
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Завершився центральний матч 8-го туру Української прем'єр- ліги.
Кучера назвали найкращим гравцем матчу. Фото з сайту ФК ”Шахтар”
У супернапруженому центральному матчі 8-го туру Чемпіонату України донецький Шахтар виграв у київського Динамо 3:1 (Кучер 19, 62, Адріано 81 - Ярмоленко 45).
Результати інших поєдинків 8-го туру:
Ворскла - Дніпро 2: 2
Волинь - Металіст 2: 1
Арсенал - Металург З 3: 0
Кривбас - Іллічівець 1: 2
Карпати - Металург Д 0: 1
Чорноморець - Зоря 2: 1
Говерла - Таврія 2: 1
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