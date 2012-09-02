Українські паралімпійці продовжують чеканити медалі: 2 золота і бронза

Наразі у скарбничці нашої команди 25 високих нагород, 11 з яких завойовано у плаванні, 1 – в кульовій стрільбі, 5 – у дзюдо, 2 – в академічному веслуванні, 1 – у пауерліфтингу, 5 у легкій атлетиці.

Українка Марії Помазан сьогодні довела усьому світові – вона таки найкраща у метанні диска. Сьогодні наша атлетка виборола золоту медаль, побивши встановлений нею раніше світовий рекорд – 12,22 м.

Місце у загальнокомандному заліку нашої команди залежить поки від досі не відображеної відвойованої учора президентом Паралімпійського комітету України Валерієм Сушкевичем золотої Маріїної медалі: 12-та золота нагорода дозволила б нашим спортсменам піднятись із четвертої на третю сходинку.

Яскравою була вранішня регата: ні у кого не було сумніву, що наша веслувальниця Лисенко Алла – найкраща за підсумками 2011 року спортсменка-веслярка - візьме золоту нагороду.

Четвірка зі стерновим виборола почесну бронзову нагороду.

За матеріалами www.paralympic.org.ua