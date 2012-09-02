Українські паралімпійці у Лондоні здобули вже 10 золотих нагород

Після тривалого напруження стало відомо, що у Марії Помазан все-таки залишається золота нагорода у метанні диска, яку надзвичайними зусиллями вдалось відстояти президенту Національного паралімпійського комітету Валерію Сушкевичу. Причому, як стало відомо, Міжнародний паралімпійський комітет прийняв рішення присудити золоту нагороду і спортсменці з Китаю, пише paralympic.org.ua.

З паралімпійським рекордом у забігу на 100-метрівці золото Лондона-2012 здобув український спортсмен Царук Юрій.

В чоловічому плаванні «брасом» на 100 метрів золоту медаль здобув українець Андрій Калина.

У медальному заліку Україна залишається на 3 місці з 22 медалями (10 золотих, 5 срібних і 7 бронзових), пропустивши вперед Китай і Австралію.