Оргкомітет Паралімпіади відхилив апеляцію України щодо відібраного золота
Оргкомітет Паралімпіади в Лондоні остаточно відхилив апеляцію Паралімпійського комітету України, який прагнув повернути Марії Помазан золоту медаль, завойовану у метанні диску.
Про це повідомляє ВВС Україна. У п'ятницю Марія Помазан виборола золото в метанні диску, срібло та бронзу присудили китаянкам Цин У та Цюнюй Бао відповідно.
Однак після нагородження організатори переглянули результати змагань і вивели на перше місце китайську спортсменку, а нагороду українці замінили на срібну.
Паралімпійський комітет України заявив, що українка була позбавлена золота "з найгрубішими порушеннями усіляких правил федерації легкої атлетики, регламенту проведення змагань та Паралімпійських ігор у цілому".
"Жодному пункту правил проведення Ігор таке позбавлення медалі не відповідає", - йдеться на офіційному сайті комітету.
Тим не менше, оргкомітет Паралімпійських Ігор в Лондоні відхилив апеляцію.
Попри непорозуміннями з медалями, українська збірна вже піднялася на третє загальнокомандне місце за кількістю паралімпійських нагород, яких в України зараз 17: сім золотих, п'ять срібних і п'ять бронзових медалей.