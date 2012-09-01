Оргкомітет Паралімпіади відхилив апеляцію України щодо відібраного золота

Про це повідомляє ВВС Україна. У п'ятницю Марія Помазан виборола золото в метанні диску, срібло та бронзу присудили китаянкам Цин У та Цюнюй Бао відповідно.

Однак після нагородження організатори переглянули результати змагань і вивели на перше місце китайську спортсменку, а нагороду українці замінили на срібну.

Паралімпійський комітет України заявив, що українка була позбавлена золота "з найгрубішими порушеннями усіляких правил федерації легкої атлетики, регламенту проведення змагань та Паралімпійських ігор у цілому".

"Жодному пункту правил проведення Ігор таке позбавлення медалі не відповідає", - йдеться на офіційному сайті комітету.

Тим не менше, оргкомітет Паралімпійських Ігор в Лондоні відхилив апеляцію.

Попри непорозуміннями з медалями, українська збірна вже піднялася на третє загальнокомандне місце за кількістю паралімпійських нагород, яких в України зараз 17: сім золотих, п'ять срібних і п'ять бронзових медалей.