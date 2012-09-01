Українські паралімпійці завоювали ще два золота

Як повідомляє «Чемпіон», у змаганні дзюдоїстів вагової категорії до 81 кг О.Косінов у фіналі здолав аргентинця Хосе Еффрона, а Д.Соловей (категорія до 73 кг) у фінальній сутичці виявився сильнішим за Шаріфа Халілова з Узбекистану.