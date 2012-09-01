Українські паралімпійці завоювали ще два золота
10:08, 01 вересня 2012Спорт
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Українці Дмитро Соловей та Олександр Косінов принесли в актив збірної України ще дві золоті медалі на Паралімпіаді-2012.
Соловей приніс Україні золото. Фото http://www.zimbio.com/
Як повідомляє «Чемпіон», у змаганні дзюдоїстів вагової категорії до 81 кг О.Косінов у фіналі здолав аргентинця Хосе Еффрона, а Д.Соловей (категорія до 73 кг) у фінальній сутичці виявився сильнішим за Шаріфа Халілова з Узбекистану.
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