Паралімпійську збірну України позбавили золотої медалі

Про це повідомляє офіційний сайт Національного комітету спорту інвалідів України.

Причому "позбавлена з найгрубішим порушенням усіляких правил федерації легкої атлетики, регламенту проведення змагань та Паралімпійських ігор у цілому", - зазначає Нацональний комітет. "Жодному пункту правил проведення Ігор таке позбавлення медалі не відповідає. Причому саме телефонний дзвінок від організаторів Ігор перетворив вранішню медаль із золотої на срібну: наче б то через якісь недоліки роботи системи... І це було зроблено так легко, ніби нічого не сталось".

За словами президента Національного комітету Валерія Сушкевича Національний паралімпійський комітет України до кінця боротиметься, аби повернути справедливо завойовану Марією медаль.

Він каже, що національна команда була поставлена в ситуацію, коли не можна було подати і прийняти протест, що теж було грубим порушенням усіляких прав спортсменки і команди в цілому. Однак протест було таки подано і відбір медалі у команди України призупинено.

Зараз у команди (якщо врахувати внесені поправки Оргкомітету Паралімпіади) - третя світова позиція та 16 високих нагород, серед яких 6 золотих, 5 срібних та 5 бронзових медалей.