Атлетіко переміг Челсі в матчі за Суперкубок

"Челсі" (Лондон) – "Атлетіко" (Мадрид) 1:4.

Хет-триком відзначився Фалькао - на 7, 19 і 45-й хвилині. Ще один гол мадридців на рахунку Міранди (61). "Гол престижу" - якщо при 0:4 про нього можна говорити - на 75-й хвилині забив Кагілл.

За регламентом турніру, переможець отримає, крім почесного трофею, 5 млн. євро. А невдахам дістануться жалюгідні 3 млн.