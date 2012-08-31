Українська метальниця диска завоювала золото Паралімпіади
17:20, 31 серпня 2012Спорт
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Українка Марія Помазан здобула золоту медаль у змаганнях з метання диску на ХІV літніх Паралімпійських іграх в Лондоні.
Золотих нагород Паралімпіади в України уже 3, фото www.paralympic.org.ua
Про це повідомляється на сайті Національного комітету спорту інвалідів України.
Ще одну нагороду для України – срібну - завоювала Інна Стрижак (стрибок у довжину).
Крім того, Лідія Соловйова (пауерліфтинг) принесла бронзову нагороду.
Наразі у команди України 11 високих нагород та однозначна третя позиція на Паралімпіаді-2012, зазначається в повідомленні.
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