Українська метальниця диска завоювала золото Паралімпіади

17:20, 31 серпня 2012
Спорт
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Українка Марія Помазан здобула золоту медаль у змаганнях з метання диску на ХІV літніх Паралімпійських іграх в Лондоні.

Золотих нагород Паралімпіади в України уже 3, фото www.paralympic.org.ua

Про це повідомляється на сайті Національного комітету спорту інвалідів України.

Ще одну нагороду для України – срібну - завоювала Інна Стрижак (стрибок у довжину).

Крім того, Лідія Соловйова (пауерліфтинг) принесла бронзову нагороду.

Наразі у команди України 11 високих нагород та однозначна третя позиція на Паралімпіаді-2012, зазначається в повідомленні.

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