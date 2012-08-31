Дніпро й Металіст отримали суперників у груповому етапі Ліги Європи

14:46, 31 серпня 2012
Спорт
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Відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону-2012/2013.

Днепро, Металіст

48 учасників основного раунду поділено на 12 груп по чотири команди в кожній. Україну представляють Дніпро й Металіст.

Група А: Ліверпуль, Удінезе, Янг Бойз, Анжі

Група В: Атлетико, Хапоель, Вікторія Пльзень, Акамедіка

Група С: Олімпік Марсель, Фенербахче, Борусія Менхенгладбах, АЕЛ

Група D: Бордо, Брюгге, Ньюкасл, Марітіму

Група E: Штутгарт, Копенгаген, Стяуа, Мольде

Група F: ПСВ, Наполі, Дніпро, АІК,

Група G: Спортинг, Базель, Генк, Відеотон

Група H: Інтер, Рубін, Партизан, Нефтчі

Група I: Ліон, Атлетик, Спарта, Хапоель

Група J: Тоттенхем, Панатінаїкос, Лаціо, Марібор

Група K: Байєр, Металіст, Русенборг, Рапід

Група L: Твенте, Ганновер, Леванте, Хельсинборг

Перший тур групового раунду відбудеться 20 вересня.

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