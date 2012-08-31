Дніпро й Металіст отримали суперників у груповому етапі Ліги Європи

Відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону-2012/2013.

48 учасників основного раунду поділено на 12 груп по чотири команди в кожній. Україну представляють Дніпро й Металіст. Група А: Ліверпуль, Удінезе, Янг Бойз, Анжі Група В: Атлетико, Хапоель, Вікторія Пльзень, Акамедіка Група С: Олімпік Марсель, Фенербахче, Борусія Менхенгладбах, АЕЛ Група D: Бордо, Брюгге, Ньюкасл, Марітіму Група E: Штутгарт, Копенгаген, Стяуа, Мольде Група F: ПСВ, Наполі, Дніпро, АІК, Група G: Спортинг, Базель, Генк, Відеотон Група H: Інтер, Рубін, Партизан, Нефтчі Група I: Ліон, Атлетик, Спарта, Хапоель Група J: Тоттенхем, Панатінаїкос, Лаціо, Марібор Група K: Байєр, Металіст, Русенборг, Рапід Група L: Твенте, Ганновер, Леванте, Хельсинборг Перший тур групового раунду відбудеться 20 вересня.

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