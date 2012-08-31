Дніпро й Металіст отримали суперників у груповому етапі Ліги Європи
Відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону-2012/2013.
48 учасників основного раунду поділено на 12 груп по чотири команди в кожній. Україну представляють Дніпро й Металіст.
Група А: Ліверпуль, Удінезе, Янг Бойз, Анжі
Група В: Атлетико, Хапоель, Вікторія Пльзень, Акамедіка
Група С: Олімпік Марсель, Фенербахче, Борусія Менхенгладбах, АЕЛ
Група D: Бордо, Брюгге, Ньюкасл, Марітіму
Група E: Штутгарт, Копенгаген, Стяуа, Мольде
Група F: ПСВ, Наполі, Дніпро, АІК,
Група G: Спортинг, Базель, Генк, Відеотон
Група H: Інтер, Рубін, Партизан, Нефтчі
Група I: Ліон, Атлетик, Спарта, Хапоель
Група J: Тоттенхем, Панатінаїкос, Лаціо, Марібор
Група K: Байєр, Металіст, Русенборг, Рапід
Група L: Твенте, Ганновер, Леванте, Хельсинборг
Перший тур групового раунду відбудеться 20 вересня.