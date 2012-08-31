Янукович привітав українських паралімпійців із золотом
Янукович привітав дзюдоїста Хораву та плавчиню Прологаєву зі здобуттям золотих медалей на Паралімпіаді.
Президент України Віктор Янукович привітав дзюдоїста Давида Хораву та плавчиню Наталію Прологаєву зі здобуттям золотих медалей на XIV Паралімпійських іграх у Лондоні.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
Вся Україна, наголосив Президент, пишається перемогою своїх спортсменів, які вибороли високі нагороди вже у перший день змагань.
В.Янукович зазначив, що українські паралімпійці продемонстрували високу спортивну майстерність та волю до перемоги. Він висловив упевненість, що здобуте ними «золото» - гарний початок успішних виступів наших атлетів на Паралімпіаді.
В.Янукович побажав чемпіонам міцного здоров’я, подальших спортивних досягнень та яскравих перемог у майбутньому.
Як повідомляв УНІАН, Д.Хорава виборов "золото" серед чоловіків у ваговій категорії до 66 кг, перемігши у фінальній сутичці китайця Жао Ксю 1:0.
Українка Н.Прологаєва стала найкращою у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем. У фінальному запливі вона випередила Тересу Пералес з Іспанії та Інбал Песаро з Ізраїлю.