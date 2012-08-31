Янукович привітав українських паралімпійців із золотом

Президент України Віктор Янукович привітав дзюдоїста Давида Хораву та плавчиню Наталію Прологаєву зі здобуттям золотих медалей на XIV Паралімпійських іграх у Лондоні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Вся Україна, наголосив Президент, пишається перемогою своїх спортсменів, які вибороли високі нагороди вже у перший день змагань.

В.Янукович зазначив, що українські паралімпійці продемонстрували високу спортивну майстерність та волю до перемоги. Він висловив упевненість, що здобуте ними «золото» - гарний початок успішних виступів наших атлетів на Паралімпіаді.

В.Янукович побажав чемпіонам міцного здоров’я, подальших спортивних досягнень та яскравих перемог у майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, Д.Хорава виборов "золото" серед чоловіків у ваговій категорії до 66 кг, перемігши у фінальній сутичці китайця Жао Ксю 1:0.

Українка Н.Прологаєва стала найкращою у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем. У фінальному запливі вона випередила Тересу Пералес з Іспанії та Інбал Песаро з Ізраїлю.