Паралімпіада: плавчиня приносить Україні друге золото

08:49, 31 серпня 2012
Спорт
1453

У фінальному запливі на 50 м вільним стилем серед жінок золото Паралімпіади завоювала Наталя Прологаєва.

Наталя Прологаєва здобула для України 2 золото! Фото invasport.org.ua

Про це повідомляє НКСІУ. Інша українка Вікторія Савцова показала п'ятий результат. 

Загалом після першого медального дня на Паралімпіаді-2012 українські спортсмени вийшли на четверте місце загальнокомандного заліку. 30-го серпня в Лондоні українські паралімпійці завоювали вісім медалей. Більше лише у китайців (15 нагород) і австралійців (9 нагород).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter