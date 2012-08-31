Паралімпіада: плавчиня приносить Україні друге золото
08:49, 31 серпня 2012Спорт
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У фінальному запливі на 50 м вільним стилем серед жінок золото Паралімпіади завоювала Наталя Прологаєва.
Наталя Прологаєва здобула для України 2 золото! Фото invasport.org.ua
Про це повідомляє НКСІУ. Інша українка Вікторія Савцова показала п'ятий результат.
Загалом після першого медального дня на Паралімпіаді-2012 українські спортсмени вийшли на четверте місце загальнокомандного заліку. 30-го серпня в Лондоні українські паралімпійці завоювали вісім медалей. Більше лише у китайців (15 нагород) і австралійців (9 нагород).
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