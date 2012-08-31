Паралімпіада: плавчиня приносить Україні друге золото

Про це повідомляє НКСІУ. Інша українка Вікторія Савцова показала п'ятий результат.

Загалом після першого медального дня на Паралімпіаді-2012 українські спортсмени вийшли на четверте місце загальнокомандного заліку. 30-го серпня в Лондоні українські паралімпійці завоювали вісім медалей. Більше лише у китайців (15 нагород) і австралійців (9 нагород).