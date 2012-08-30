В України є перше золото Паралімпіади
21:48, 30 серпня 2012Спорт
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Україна на Паралімпіаді здобула перше "золото" та дві "бронзи".
Паралімпійська збірна почала лік золота, фото www.paralympic.org.ua
У перший день Паралімпійських ігор у Лондоні Україна поповнила медальну скарбничку двома нагородами дзюдоїстів.
Як повідомляє сайт «Чемпіон», "золото" серед чоловіків у ваговій категорії до 66 кг здобув Давид Хорава, котрий у фінальній сутичці переміг китайця Жао Ксю 1:0.
Бронзові нагороди вибороли наші спортсменки Юлія Галінська (вагова категорія до 48 кг) та Наталія Ніколайчук (вагова категорія до 52 кг).
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