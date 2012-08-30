Дніпро феєрично пройшов далі у Лізі Європи (фото)

На 12 хвилині Олександр Алієв ударом з одинадцятиметрової позначки відкриває рахунок.

Той же Алієв знову з пенальті подвоює перевагу на 59 хвилині.

Але вже на 61 хвилині Слован відквитав один м'яч ударом Міхала Брезнаніка - 2-1.

Все той же Брезнанік навісив на 72 хвилині і Ренато Келіч встановлює статус-кво - 2-2.

На 76 хвилині Євген Коноплянка після відмінного проходу знову виводить Дніпро вперед 3-2.

А на 87 Калініч ударом після прориву встановив рахунок 4-2.

Таким чином Дніпро кваліфікувався в груповий етап Ліги Європи.