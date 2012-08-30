Дніпро феєрично пройшов далі у Лізі Європи (фото)
20:49, 30 серпня 2012Спорт
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Дніпропетровський "Дніпро" виграв матч Ліги Європи зі "Слованом" (Ліберець) 4-2.
Алієв двічі забив ...
На 12 хвилині Олександр Алієв ударом з одинадцятиметрової позначки відкриває рахунок.
Той же Алієв знову з пенальті подвоює перевагу на 59 хвилині.
... з пенальті
Але вже на 61 хвилині Слован відквитав один м'яч ударом Міхала Брезнаніка - 2-1.
Все той же Брезнанік навісив на 72 хвилині і Ренато Келіч встановлює статус-кво - 2-2.
На 76 хвилині Євген Коноплянка після відмінного проходу знову виводить Дніпро вперед 3-2.
А на 87 Калініч ударом після прориву встановив рахунок 4-2.
Таким чином Дніпро кваліфікувався в груповий етап Ліги Європи.
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