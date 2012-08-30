Динамо й Шахтар отримали суперників у Лізі чемпіонів (результати жеребкування)

На груповому етапі ЛЧ УЄФА-2012/13 зіграють 12 колишніх переможців турніру і три дебютанта.

В основному раунді змагання візьмуть участь 32 клуби, розбиті на вісім груп. Серед 32 щасливчиків і два українські клуби: «Динамо» і «Шахтар». По дві кращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу.

Підсумки жеребкування:

Група А

"Порту"

"Динамо "Київ"

ПСЖ

"Динамо" Загреб

Група В

"Арсенал"

"Шальке"

"Олімпіакос"

"Монпельє"

Група С

"Мілан"

"Зеніт"

"Андерлехт"

"Малага"

Група D

"Реал"

"Манчестер Сіті"

"Аякс"

"Боруссія" Дортмунд

Група E

"Челсі"

"Шахтар"

"Ювентус"

"Норшеллан"

Група F

"Баварія"

"Валенсія"

"Лілль"

БАТЕ

Група G

"Барселона"

"Бенфіка"

"Спартак" Москва

"Селтік"

Група H

"Манчестер Юнайтед"

"Брага"

"Галатасарай"

"Клуж"

Поєдинки групового турніру стартують 18–19 вересня 2012.