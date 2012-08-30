Динамо й Шахтар отримали суперників у Лізі чемпіонів (результати жеребкування)
У Монако відбулося жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів.
На груповому етапі ЛЧ УЄФА-2012/13 зіграють 12 колишніх переможців турніру і три дебютанта.
В основному раунді змагання візьмуть участь 32 клуби, розбиті на вісім груп. Серед 32 щасливчиків і два українські клуби: «Динамо» і «Шахтар». По дві кращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу.
Підсумки жеребкування:
Група А
"Порту"
"Динамо "Київ"
ПСЖ
"Динамо" Загреб
Група В
"Арсенал"
"Шальке"
"Олімпіакос"
"Монпельє"
Група С
"Мілан"
"Зеніт"
"Андерлехт"
"Малага"
Група D
"Реал"
"Манчестер Сіті"
"Аякс"
"Боруссія" Дортмунд
Група E
"Челсі"
"Шахтар"
"Ювентус"
"Норшеллан"
Група F
"Баварія"
"Валенсія"
"Лілль"
БАТЕ
Група G
"Барселона"
"Бенфіка"
"Спартак" Москва
"Селтік"
Група H
"Манчестер Юнайтед"
"Брага"
"Галатасарай"
"Клуж"
Поєдинки групового турніру стартують 18–19 вересня 2012.