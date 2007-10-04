Стартує марафон ”Київська Русь”

15:15, 04 жовтня 2007
Спорт
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6 жовтня о 10.00 в програмі III Всеукраїнських літніх спортивних ігор та Чемпіонату України

з марафонського бігу відбудеться марафон «Київська Русь». Організатори: Марафонський клуб

«Корчма Тарас Бульба», Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту,

Головне управління по фізичній культурі та спорту Київської міської державної адміністрації,

Федерація легкої атлетики України. Медіа-патронат: холдинг «Главред-медіа». В програмі змагань –

біг на 42, 195 км., забіг-супутник на 14 км. та дитячі змагання з бігу «Меморіал І.Крепосняка».

(вул. Бориспільська, 8, реєстрація учасників 6 жовтня з 7.00 до 9.30.

Тел. для довідок: 8068 354 89 93 Андрій Топтун

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