При жеребкуванні Ліги чемпіонів Динамо і Шахтар будуть у другому кошику

У середу, 29 серпня, завершилася кваліфікація Ліги чемпіонів, і стали відомі всі учасники групового раунду турніру. Нагадаємо, в основному раунді змагання візьмуть участь 32 клуби, які будуть розбиті на вісім груп. По дві кращі команди з кожної групи вийдуть в 1/8 фіналу.

Жеребкування групової стадії турніру відбудеться 30 серпня, о 18:45.

При жеребкуванні команди будуть розбиті на чотири "кошика" згідно з клубним рейтингом УЄФА.

Кошик 1: "Челсі", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" (Англія), "Барселона", "Реал" (Іспанія), "Баварія" (Німеччина), "Мілан" (Італія), "Порту" (Португалія) .

Кошик 2: "Манчестер Сіті" (Англія), "Валенсія" (Іспанія), "Шальке" (Німеччина), "Зеніт" (Росія) "," Бенфіка "," Брага "(Португалія)," Шахтар "," Динамо "К (Україна).

Кошик 3:" Ювентус "(Італія), ПСЖ," Лілль "(Франція)," Спартак "М (Росія)," Аякс "(Голландія)," Олімпіакос "(Греція)," Галатасарай " (Туреччина), "Андерлехт" (Бельгія).

Кошик 4: "Боруссія" Д (Німеччина), "Малага" (Іспанія), "Монпельє" (Франція), "Селтік" (Шотландія), БАТЕ (Білорусь), "Клуж "(Румунія)," Динамо "З (Хорватія)," Норшеллан "(Данія).

Нагадаємо, вчора київське" Динамо "вдома поступилося" Боруссії "Менхенгладбах 1:2, але за сумою двох матчів вперше за останні три роки вийшло в груповий турнір Ліги чемпіонів.

Террикон