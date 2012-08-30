Реал виграв у Барселони вирішальний матч
02:59, 30 серпня 2012Спорт
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Перемігши Барселону у матчі-відповіді розіграшу Суперкубка Іспанії, мадридський Реал став володарем цього почесного трофею.
Реал - Барселона 2:1 (Ігуаін 11, Роналду 19 - Мессі 45). Перша гра 2:3.
"Курйозний" гол ді Марія наприкінці першої зустрічі таки став вирішальним при підбитті загального підсумку. Допомогло королівському клубу і видалення Адріано на 28-й хвилині.
Реал виграв Суперкубок удев'яте раз, але як і раніше поступається Барселоні, яка тримала Суперкубок 10 сезонів. Утім, нині перервано її переможну трирічну серію 2009-2011 років.
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