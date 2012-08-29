Динамо виграло вихід у наступний раунд Ліги чемпіонів
Закінчився матч-відповідь раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА між київським Динамо і Боруссією з Менхенгладбаха.
Динамо К - Боруссія М 1:2 (перший матч 3:1).
В інших іграх зафіксовані такі результати:
Лілль - Копенгаген 2:0 (0:1)
Фенербахче - Спартак М 1:1 (1:2)
Клуж - Базель 1:0 (2:1)
Селтік - Хельсінгборгс 2:0 (2:0)
Нагадаємо, що вчора зіграли
Хапоель (Кірьят-Шмона) - БАТЕ 1:1 (0:2)
Панатінаїкос - Малага 0:0 (0:2)
Удінезе - Брага 1:1, по пенальті 4:5 (1:1)
Марібор - Динамо (Загреб) 0:1 (1:2)
Андерлехт - АЕЛ 2:0 (1:2)
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У груповому етапі беруть участь 32 клуби: 22 команди, які отримали автоматичну кваліфікацію, і 10 переможців четвертого кваліфікаційного раунду. Клуби розділені на 8 груп по 4 команди в кожній. Команди, що посіли в групі перші два місця, пройдуть до плей-офф. Команди, що посіли третє місце, перейдуть до Ліги Європи на стадію 1/16 фіналу.
Жеребкування групового етапу відбудеться в Монако 30 серпня. Команди будуть посіяні в чотири кошики згідно з рейтингом коефіцієнтів УЄФА. Динамо потрапляє у другий кошик.