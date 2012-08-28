Польський суперник Кличка запевняє, що йому втрачати нічого
23:24, 28 серпня 2012Спорт
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Польський боксер-важкоатлет Маріуш Вах заявив, що вважає майбутній бій з Володимиром Кличком найважливішим у своїй кар'єрі, зазначивши при цьому, що в разі поразки нічого не втратить.
Маріуш Вах
Бій за титул чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBO і WBA між Вахом і Кличком-молодшим відбудеться 10 листопада в Гамбурзі.
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"Я обіцяю дуже важкий і цікавий бій. Моя мета - відібрати пояс у Володимира. Цей бій стане найважливішим у моїй кар'єрі, при цьому мені абсолютно нічого втрачати. До цього вечора я буду готовий на мільйон відсотків", - заявив Вах, слова якого наводить РІА "Новости".
Вах є чинним володарем інтернаціонального титулу WBC. На його рахунку 27 перемог у 27 боях, 15 з яких були здобуті нокаутом.
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