Талісман “Бенфіки” не впорався зі своєю місією (фоторепортаж)

Перед матчем з донецьким «Шахтарем» португальська «Бенфіка» виконала традиційний ритуал: випустила політати над ігровим полем свій живий талісман – орла. Публіка була у захваті. Хижий птах накреслив в повітрі кілька кругів і усівся на виставлену спеціально для нього на газоні велику клубну емблему, довершивши композицію.

Проте вчора «запуск» птаха на успіх не допоміг «Бенфіці». Команда програла «Шахтарю» з рахунком 1:0.

Фото Валерія Дудуша УНІАН