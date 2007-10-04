Талісман “Бенфіки” не впорався зі своєю місією (фоторепортаж)

11:48, 04 жовтня 2007
Спорт
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Провальний "запуск" на успіх

Перед матчем з донецьким «Шахтарем» португальська «Бенфіка» виконала традиційний ритуал: випустила політати над ігровим полем свій живий талісман – орла. Публіка була у захваті. Хижий птах накреслив в повітрі кілька кругів і усівся на виставлену спеціально для нього на газоні велику клубну емблему, довершивши композицію.

Проте вчора «запуск» птаха на успіх не допоміг «Бенфіці». Команда програла «Шахтарю» з рахунком 1:0.

Фото Валерія Дудуша УНІАН 

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