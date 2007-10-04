Янукович першим привітав Ахметова

Президент ФК «Шахтар» Рінат Ахметов вважає, що у грі з португальською «Бенфікою» донецькому «Шахтарю» вдалося «змінити традицію». Нагадаємо, що "Шахтар" виграв з рахунком 1:0. Ахметов послався на слова тренера команди Мірча Луческу, який вважає, що цього досить для того, щоби команда почала вигравати на виїзді.

«Ми узяли важливі 3 очки. У нас хороші шанси... – Таку думку Ахметова наводить сайт ФК «Шахтар». - В кожній зустрічі ми гратимемо тільки на перемогу. Потім в кінці порахуємо, і яке місце у нас буде, в тому турнірі і станемо грати. Якщо в Лізі чемпіонів – значить, в Лізі чемпіонів, якщо в Кубку УЕФА – значить, в Кубку УЕФА. Принаймні, 6 очок говорять про те, що у нас є всі шанси на те, щоб зайняти в цій групі третє місце».

Відразу після гри Ахметов особисто відправився в роздягальню своєї команди, щоб привітати гравців і тренерів з перемогою. А самого Ахметова першим привітав Віктор Янукович. «Було дуже багато дзвінків. А першим привітав прем`єр-міністр України, Віктор Федорович Янукович. Він дуже сильно переживав за нашу команду, ви знаєте, що він великий шанувальник «Шахтаря». Віктор Федорович одразу подзвонив, як тільки прозвучав свисток судді. Сказав, що ми виглядали дуже добре...» - розповів Ахметов.