Організаторів Паралімпіади звинувачують у дискримінації під час продажу квитків

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за інформацією газети "Індепендент", бажаючі придбати квитки на місця для інвалідів-візочників або дізнатися про їх наявність мають зателефонувати по телефонному номеру за окрему платню, яка сягає 41 пенса за хвилину. Всі інші можуть купити квитки в режимі онлайн на сайті оргкомітету без додаткових витрат.

При цьому вболівальники з обмеженими можливостями скаржаться, що їм доводиться чекати довгий час з'єднання з оператором, і лише для того, щоб дізнатися, що квитків у продажу немає. У соціальній мережі «Фейсбук» була створена спеціальна сторінка під назвою "Зупинимо дискримінацію організаторів стосовно інвалідів-візочників", до якої приєдналися вже 700 користувачів.

Паралімпійські гри пройдуть у Лондоні з 29 серпня по 9 вересня.