ЗМІ: Платіні збирається до Києва на матч «Динамо» - «Боруссія»

14:33, 26 серпня 2012
Спорт
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29 серпня в Києві чекають президента УЄФА Мішеля Платіні.

Платіні може затриматися після матчу в Києві через Суркіса

Як повідомляє «Чемпіонат.com», керівник УЕФА приїде в столицю України, щоб відвідати матч-відповідь четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між київським "Динамо" і менхенгладбахською "Боруссією".

Також не виключено, що М.Платіні може залишитися після матчу в Києві, щоб 2 вересня взяти участь у конгресі Федерації футболу України, на якому, як повідомлялося раніше, Григорій Суркіс має скласти повноваження президента ФФУ.

Як повідомляв УНІАН, на виїзді в Німеччині “Динамо” обіграло “Боруссію” з рахунком 3:1 і тепер має хороші шанси на попадання в груповий етап нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів.

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