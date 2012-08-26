ЗМІ: Платіні збирається до Києва на матч «Динамо» - «Боруссія»

Як повідомляє «Чемпіонат.com», керівник УЕФА приїде в столицю України, щоб відвідати матч-відповідь четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між київським "Динамо" і менхенгладбахською "Боруссією".

Також не виключено, що М.Платіні може залишитися після матчу в Києві, щоб 2 вересня взяти участь у конгресі Федерації футболу України, на якому, як повідомлялося раніше, Григорій Суркіс має скласти повноваження президента ФФУ.

Як повідомляв УНІАН, на виїзді в Німеччині “Динамо” обіграло “Боруссію” з рахунком 3:1 і тепер має хороші шанси на попадання в груповий етап нинішнього розіграшу Ліги чемпіонів.