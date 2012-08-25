Динамо обіграло Чорноморець

У розпалі 7-ий тур Чемпіонату України з футболу.

У Києві завершився поєдинок Динамо - Чорноморець. Кияни на класі обіграли моряків. Рахунок 2:0. Голи забивали Нінкович (23 хвилина) та Браун Ідейє (72). Динамо набирає 18 очок і наздоганяє Шахтар у турнірній таблиці. Раніше сьогодні з аналогічним рахунком Іллічівець обіграв Говерлу (Гречишкін 28, Федотов 85). Завтра відбудуться матчі: Металург З - Металург Д Дніпро - Волинь Шахтар - Карпати Металіст - Кривбас Таврія - Арсенал

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