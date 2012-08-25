Динамо обіграло Чорноморець
21:22, 25 серпня 2012Спорт
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У розпалі 7-ий тур Чемпіонату України з футболу.
Динамо (Київ) перемагає вдома
У Києві завершився поєдинок Динамо - Чорноморець. Кияни на класі обіграли моряків.
Рахунок 2:0. Голи забивали Нінкович (23 хвилина) та Браун Ідейє (72).
Динамо набирає 18 очок і наздоганяє Шахтар у турнірній таблиці.
Раніше сьогодні з аналогічним рахунком Іллічівець обіграв Говерлу (Гречишкін 28, Федотов 85).
Завтра відбудуться матчі:
Металург З - Металург Д
Дніпро - Волинь
Шахтар - Карпати
Металіст - Кривбас
Таврія - Арсенал
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