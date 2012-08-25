Динамо обіграло Чорноморець

21:22, 25 серпня 2012
Спорт
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У розпалі 7-ий тур Чемпіонату України з футболу.

Динамо (Київ)

У Києві завершився поєдинок Динамо - Чорноморець. Кияни на класі обіграли моряків.

Рахунок 2:0. Голи забивали Нінкович (23 хвилина) та Браун Ідейє (72).

Динамо набирає 18 очок і наздоганяє Шахтар у турнірній таблиці.

Раніше сьогодні з аналогічним рахунком Іллічівець обіграв Говерлу (Гречишкін 28, Федотов 85).

Завтра відбудуться матчі:

Металург З - Металург Д

Дніпро - Волинь

Шахтар - Карпати

Металіст - Кривбас

Таврія - Арсенал

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