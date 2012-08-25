«Динамівці» вийдуть сьогодні на поле у вишиванках
18:17, 25 серпня 2012Спорт
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Футболісти київського "Динамо" підготували сюрприз для своїх уболівальників, приурочений до Дня вишиванки.
"Фірмова" вишиванка від Динамо. Фото fcdynamo.kiev.ua
На розминку перед матчем з одеським "Чорноморцем" гравці вийдуть на поле в ексклюзивних клубних вишиванках, які по завершенні тренування віддадуть уболівальникам, що зберуться на трибунах "Олімпійського", повідомляє ТСН.
Нагадаємо, що матч "Динамо" - "Чорноморець" розпочнеться о 19:30. Пряму трансляцію дивіться на телеканалі 2+2.
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