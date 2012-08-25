«Динамівці» вийдуть сьогодні на поле у вишиванках

На розминку перед матчем з одеським "Чорноморцем" гравці вийдуть на поле в ексклюзивних клубних вишиванках, які по завершенні тренування віддадуть уболівальникам, що зберуться на трибунах "Олімпійського", повідомляє ТСН.

Нагадаємо, що матч "Динамо" - "Чорноморець" розпочнеться о 19:30. Пряму трансляцію дивіться на телеканалі 2+2.