Семиразового переможця Тур де Франс позбавили всіх титулів

20:29, 24 серпня 2012
Спорт
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Семиразовий переможець Тур де Франс Ленс Армстронг позбувся всіх своїх спортивних титулів через вживання заборонених препаратів.

Армстронг

Антидопінгове агентство США оголосило сьогодні про це рішення.

Звинувачення на адресу легендарного велогонщика були висунуті ще два місяці тому. Армстронг судився з агентством, але не досяг успіху.

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