Семиразового переможця Тур де Франс позбавили всіх титулів
20:29, 24 серпня 2012Спорт
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Семиразовий переможець Тур де Франс Ленс Армстронг позбувся всіх своїх спортивних титулів через вживання заборонених препаратів.
Армстронга позбавили всіх титулів
Антидопінгове агентство США оголосило сьогодні про це рішення.
Звинувачення на адресу легендарного велогонщика були висунуті ще два місяці тому. Армстронг судився з агентством, але не досяг успіху.
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