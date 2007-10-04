Чемпіонат світу з вейкбордингу планується провести в Києві

Чемпіонат світу 2008 з вейкбордингу (канатна версія водних лиж) планується провести в Києві.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив віце-президент Федерації вейкбординга України Юрій ЗОЗУЛЯ.

За його словами, рішення про проведення в столиці України IV Чемпіонату з вейкбордингу було прийняте Міжнародною федерацією 30 серпня у Відні (Австрія). Ю.ЗОЗУЛЯ повідомив, що головними фаворитами конкурсу були США і Великобританія, але оскільки вони вже проводили такі чемпіонати, керівництво розглядало інші країни, які подали свої заявки на проведення змагань, серед яких і була Україна.

Ю.ЗОЗУЛЯ зазначив, що на сьогодні і Міністерство України у справах сім`ї, молоді і спорту, і представники Київської міської адміністрації підтримали ідею проведення в Києві міжнародних змагань з вейкбордингу.

За його інформацією, точна дата проведення Чемпіонату поки що визначена орієнтовно на кінець серпня - початок вересня наступного року. Чемпіонат проводитиметься на двох воднолижних канатно-буксирувальних дорогах, які відповідають європейським стандартам, одна з яких уже функціонує в Києві в парку Дружби народів (була відкрита в травні цього року). Другу, розраховану на одночасне обслуговування 12 спортсменів – удвічі більше, ніж на першій канатній дорозі - планується облаштувати поряд з діючою.

“Зараз розпочинається нова епоха після тривалого часу стагнації цих воднолижних видів спорту у нашій країні, з`являється технічна база, нас помічає Міжнародна федерація, вона надає нам можливість проводити такі змагання”, - підкреслив Ю.ЗОЗУЛЯ.

Присутній на прес-конференції президент Міжнародної воднолижної федерації Річард КУНО, який приїхав до Києва спеціально для того, щоб офіційно підтвердити позицію федерації, заначив, що Київ - четверте місто, в якому проводитиметься чемпіонат з вейкбордингу: перший проходив в Німеччині, другий, – в Австралії і третій - в Австрії. Чемпіонат з цього виду спорту проводиться раз на два роки.

“Ми були дуже раді тому, що Київ зацікавлений у цьому (у проведенні міжнародних змагань – УНІАН), тому що з усіма тими водними басейнами, які має в своєму розпорядженні Київ, тут можна дуже багато зробити для водного спорту”, - зазначив Р.КУНО.

У свою чергу, Ю.ЗОЗУЛЯ повідомив, що в Україні за останні три роки стався “лавиноподібний” розвиток воднолижного спорту. Кількість спортсменів тільки за це літо, за його інформацією, зросла вдесятеро, і зараз на канатному воднолижному комплексі в столиці постійно катаються близько 400 чоловік, з яких у змагальному віці - 80 чоловік. “Це клас тих людей, які просуватимуть цей спорт, і тих, яких ми скоро побачимо на чемпіонатах світу і Європи”, - переконаний віце-президент Федерації вейкбордингу в Україні.

За даними Ю.ЗОЗУЛІ, вартість будівельних робіт з вартістю канатної дороги складе 500-600 тис. євро.

*** Вейкбординг - один з екстремальних видів спорту, що стрімко завойовує популярність у всьому світі і входить до програми щорічних Екстремальних Ігор.

Зовні вейкборд дуже схожий на сноуборд (дошка з двома кріпленнями). Але, насправді, це комбінація водних лиж, скейта, сноуборду і дошки для серфінгу, що увібрала в себе всі їхні переваги і позбавлена від багатьох недоліків, притаманних їм.