Результати матчів Ліги чемпіонів УЄФА

Закінчилися матчі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА

A Ліверпуль - Олімпік 0:1 (Вальбуена 77)

A Бешикташ - Порту 0:1 (Кваресма 90+2)

B Валенсія - Челсі 1:2 (Вілья 9 - Моретті 21, автогол, Дрогба 71)

B Русенборг - Шальке-04 0:2 (Джонс 62, Кураньї 89)

C Лаціо - Реал 2:2 (Пандев 32, 75 - ван Ністелрой 8, 61)

C Вердер - Олімпіакос 1:3 (Угу Алмейда 32 - Столтідіс 73, Пацацоглу 82, Ковачевич 87)

D Селтік - Мілан 2:1 (Макманус 62, Макдональд 90 - Кака 68, пен.)

D Бенфіка - Шахтар 0:1 (Жадсон, 42).

Після двох ігор у донецького "Шахтаря" 6 очок, у його суперників в групі D: по 3 у Мілана та Селтіка, 0 у Бенфіки.