Барселона переграла Реал у матчі за Суперкубок

Барселона переграла мадридський Реал у першому матчі за Суперкубок Іспанії.

Зустріч, що відбулася на стадіоні "Камп Ноу", завершилася з рахунком 3:2 (Педро 57, Мессі 70 пен., Хаві 78 - Роналду 55, ді Марія 85). Гра у відповідь пройде в Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" 29 серпня. Реал вигравав Суперкубок країни 8 разів, Барселона - 10, причому три останні роки - поспіль.

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