Барселона переграла Реал у матчі за Суперкубок
04:08, 24 серпня 2012Спорт
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Барселона переграла мадридський Реал у першому матчі за Суперкубок Іспанії.
Зустріч, що відбулася на стадіоні "Камп Ноу", завершилася з рахунком 3:2 (Педро 57, Мессі 70 пен., Хаві 78 - Роналду 55, ді Марія 85).
Гра у відповідь пройде в Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" 29 серпня.
Реал вигравав Суперкубок країни 8 разів, Барселона - 10, причому три останні роки - поспіль.
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