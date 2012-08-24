Два українські екіпажі беруть участь у Чемпіонаті світу з вертолітного спорту

Як повідомили УНІАН організатори чемпіонату, до першого екіпажу входять пілот, майстер спорту України, неодноразовий призер із вправ на чемпіонатах СРСР і України – Леонід Пархоменко і член екіпажу – Олег Резинкін.

Другий екіпаж – пілот, майстер спорту, абсолютний чемпіон України (1984), неодноразовий призер із вправ на чемпіонатах СРСР і України Віктор Гончаренко і член екіпажу Володимир Оконечников.

У змаганнях беруть участь спортсмени з 11 країн. Окрім екіпажів із України виступатимуть спортсмени з Австрії, Білорусі, Бельгії, Великої Британії, Німеччини, Китаю, Польщі, Франції, Швейцарії, Росії.

Чемпіонат триватиме до 26 серпня. Він проводиться на аеродромі Дракіне (Московська область).

Польоти за програмою змагань пройдуть 23-25 серпня, а в завершальний день, 26 серпня, на глядачів очікують «Вертолітні гонки», виступ пілотажної групи «Беркути», авіаційно-спортивне свято, церемонія закриття й нагородження переможців.

Програма змагань складається з 4 обов'язкових дисциплін: «Навігація», «Політ на точність», «Розвезення вантажів», «Слалом». Усі вправи включають елементи пошуково-рятувальних операцій і вимагають від спортсменів бездоганної техніки пілотування, ювелірного володіння вертольотом і повного взаєморозуміння в екіпажі.

Медалі буде розіграно в індивідуальному багатоборстві й командному заліку. Окремі призи буде розіграно у вправі «Фристайл». Пілоти виконають довільний комплекс пілотажних фігур із можливістю використання музичного супроводу й кольорових димів.