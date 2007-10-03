Результати матчів Ліги чемпіонів УЕФА (1-й тайм)
22:29, 03 жовтня 2007Спорт
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Вас, звісно, цікавить гра у Ліссабоні :)
Закінчилися перші тайми в сьогоднішніх матчах групового етапу Ліги чемпіонів УЕФА
A Ліверпуль - Олімпік 0:0
A Бешикташ - Порту 0:0
B Валенсія - Челсі 1:1 (Вілья 9 - Моретт 21, автогол)
B Русенборг - Шальке-04 0:0
C Лаціо - Реал 1:1 (Пандев 32 - ван Ністелрой 8)
C Вердер - Олімпіакос 1:0 (Угу Алмейда, 32)
D Селтік - Мілан 0:0
D Бенфіка - Шахтар 0:1 (Жадсон, 42)
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