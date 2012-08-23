Блохін оголосив склад на перший матч відбору на ЧС-2014

Як повідомляє прес-служба ФФУ, національна команда України з футболу збереться 4 вересня під Києвом на навчально-тренувальній базі ФК «Динамо» в Кончі-Заспі. До Лондона синьо-жовті вилетять 10 вересня чартерним рейсом.

У порівнянні зі списком викликаних на попередній контрольний матч синьо-жовтих, у таборі збірної лише одна зміна: відсутній нападник «Шахтаря» Євген Селезньов.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Дикань («Спартак» Москва, Росія), Максим Коваль («Динамо» Київ), Андрій П’ятов («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Богдан Бутко («Іллічівець» Маріуполь), Олександр Кучер («Шахтар»), Віталій Мандзюк («Дніпро» Дніпропетровськ), Тарас Михалик («Динамо»), Ярослав Ракицький («Шахтар»), Євген Селін («Ворскла» Полтава), Євген Хачеріді («Динамо»), В’ячеслав Шевчук («Шахтар»).

Півзахисники: Роман Безус («Ворскла»), Денис Гармаш («Динамо»), Олег Гусєв («Динамо»), Євген Коноплянка («Дніпро»), Сергій Назаренко («Таврія», Сімферополь), Руслан Ротань («Дніпро»), Тарас Степаненко («Шахтар»), Анатолій Тимощук («Баварія» Мюнхен, Німеччина), Андрій Ярмоленко («Динамо»).

Нападники: Марко Девич («Шахтар»), Роман Зозуля («Дніпро»).

Трансляція матчу збірних Англії та України відбудеться 11 вересня на телеканалі «Інтер» (початок гри − о 22.00).