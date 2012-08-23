Результати раунду плей-офф Ліги чемпіонів
01:17, 23 серпня 2012Спорт
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Закінчилися сьогоднішні матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.
Ліга чемпіонів УЄФА
Малага - Панатінаїкос 2:0
Брага - Удінезе 1:1
Динамо (Загреб) - Марибор 2:1
АЕЛ - Андерлехт 2:1
БАТЕ - Хапоель (Кірьят-Шмона) 2:0
Нагадаємо, що 21 серпня грали:
Боруссія (Менхенгладбах) - Динамо (Київ) 1:3 (Ринг 13 - Михалик 27, Ярмоленко 35, де Йонг 81 авт.).
Спартак (Москва) - Фенербахче 2:1
Копенгаген - Лілль 1:0
Базель - ЧФР (Клуж) 1:2
Гельсінгборгс - Селтік (Глазго) 0:2
Матчі-відповіді - 28-29 серпня
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