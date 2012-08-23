Результати раунду плей-офф Ліги чемпіонів

Закінчилися сьогоднішні матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.

Малага - Панатінаїкос 2:0 Брага - Удінезе 1:1 Динамо (Загреб) - Марибор 2:1 АЕЛ - Андерлехт 2:1 БАТЕ - Хапоель (Кірьят-Шмона) 2:0 Нагадаємо, що 21 серпня грали: Боруссія (Менхенгладбах) - Динамо (Київ) 1:3 (Ринг 13 - Михалик 27, Ярмоленко 35, де Йонг 81 авт.). Спартак (Москва) - Фенербахче 2:1 Копенгаген - Лілль 1:0 Базель - ЧФР (Клуж) 1:2 Гельсінгборгс - Селтік (Глазго) 0:2 Матчі-відповіді - 28-29 серпня

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