Результати раунду плей-офф Ліги чемпіонів

01:17, 23 серпня 2012
Спорт
2225

Закінчилися сьогоднішні матчі раунду плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.

Ліга чемпіонів УЄФА

Малага - Панатінаїкос 2:0

Брага - Удінезе 1:1

Динамо (Загреб) - Марибор 2:1

АЕЛ - Андерлехт 2:1

БАТЕ - Хапоель (Кірьят-Шмона) 2:0

Нагадаємо, що 21 серпня грали:

Боруссія (Менхенгладбах) - Динамо (Київ) 1:3 (Ринг 13 - Михалик 27, Ярмоленко 35, де Йонг 81 авт.).

Спартак (Москва) - Фенербахче 2:1

Копенгаген - Лілль 1:0

Базель - ЧФР (Клуж) 1:2

Гельсінгборгс - Селтік (Глазго) 0:2

Матчі-відповіді - 28-29 серпня

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter