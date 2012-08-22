«Металіст» прибув до Бухаресту

Виліт чартерного авіарейсу з футболістами "Металіста" до Бухареста на перший матч кваліфікаційного плей-офф раунду Ліги Європи з місцевим клубом "Динамо" сьогодні затримався через технічні несправності.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Після невеликої затримки при вильоті, пов'язаної з незначними технічними несправностями, літак з делегацією футбольного клубу "Металіст" на борту успішно приземлився в аеропорту міста Бухарест після двогодинного перельоту.

Команда розмістилася в готелі Intercontinental і після відпочинку вирушила на "Національний стадіон" для проведення передматчевого тренування. Передматчева прес-конференція і передігрове тренування команди почалися в запланований час – о 18.30 і 19.00, йдеться на сайті .

Як повідомляли ЗМІ, через прибуття Президента України Віктора Януковича до Харкова з робочою поїздкою затримався виліт чартерного авіарейсу з футболістами "Металіста" до Бухареста на перший матч кваліфікаційного плей-офф раунду Ліги Європи з місцевим клубом "Динамо".

Орієнтовний час затримки становив дві години.