Кличко битиметься з Вахом

Українець Володимир Кличко захищатиме титули чемпіона світу серед боксерів-професіоналів за трьома престижними версіями у суперважкій вазі проти поляка Маріуша Ваха.

Як передає ІТАР-ТАСС, організатори сьогодні офіційно повідомили, що поєдинок пройде 10 листопада у Гамбурзі (Німеччина) на "О2 Арені", яка розрахована на 16 тис. глядачів.

32-річний М.Вах на зріст навіть вищий за В.Кличка - 2,02 м проти 1,98. Поляк не зазнав жодної поразки, виграв 27 боїв (15 - нокаутом). В.Кличко отримав 58 перемог (51 - нокаутом) за трьох поразок. Майбутній поєдинок стане для нього 23-м титульним.

"Я нічого не втрачаю, незалежно від того, як складеться бій, - сказав М.Вах. - Так що боксуватиму впевнено і холоднокровно".