Динамо виграло матч у Лізі чемпіонів
23:35, 21 серпня 2012Спорт
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Завершився перший матч київського Динамо в плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.
Ліга чемпіонів УЄФА
Борусія (Менхенгладбах) - Динамо (Київ) 1:3 (Ринг 13 - Михалик 27, Ярмоленко 35, де Йонг 81 авт.).
Спартак (Москва) - Фенербахче 2:1
Копенгаген - Лілль 1:0
Базель - ЧФР (Клуж) 1:2
Гельсінгборгс - Селтік (Глазго) 0:2
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Завтра свої матчі зіграють:
Малага - Панатінаїкос
Брага - Удінезе
Динамо (Загреб) - Марибор
АЕЛ - Андерлехт
БАТЕ - Хапоель (Кірьят-Шмона)
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