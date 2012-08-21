Динамо виграло матч у Лізі чемпіонів

Завершився перший матч київського Динамо в плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.

Борусія (Менхенгладбах) - Динамо (Київ) 1:3 (Ринг 13 - Михалик 27, Ярмоленко 35, де Йонг 81 авт.). Спартак (Москва) - Фенербахче 2:1 Копенгаген - Лілль 1:0 Базель - ЧФР (Клуж) 1:2 Гельсінгборгс - Селтік (Глазго) 0:2 *** Завтра свої матчі зіграють: Малага - Панатінаїкос Брага - Удінезе Динамо (Загреб) - Марибор АЕЛ - Андерлехт БАТЕ - Хапоель (Кірьят-Шмона)

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