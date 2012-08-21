Динамо виграло матч у Лізі чемпіонів

23:35, 21 серпня 2012
Спорт
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Завершився перший матч київського Динамо в плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.

Ліга чемпіонів УЄФА

Борусія (Менхенгладбах) - Динамо (Київ) 1:3 (Ринг 13 - Михалик 27, Ярмоленко 35, де Йонг 81 авт.).

Спартак (Москва) - Фенербахче 2:1

Копенгаген - Лілль 1:0

Базель - ЧФР (Клуж) 1:2

Гельсінгборгс - Селтік (Глазго) 0:2

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Завтра свої матчі зіграють:

Малага - Панатінаїкос

Брага - Удінезе

Динамо (Загреб) - Марибор

АЕЛ - Андерлехт

БАТЕ - Хапоель (Кірьят-Шмона)

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