На матчі Борусія - Динамо очікується аншлаг

Перший матч четвертого плей-офф раунду Ліги чемпіонів між Борусією Менхенгладбах і київським Динамо викликав величезний ажіотаж у німецькому місті.

На гру продано 46 тисяч квитків, повідомляє ТСН.

Стадіон «Borussia-Park» вміщає 51117 глядачів. Однак, на матчах Ліги чемпіонів стоячі місця заборонені регламентом УЄФА.

Авторитетна контора William Hill ставки на перемогу Динамо у майбутньому поєдинку приймає з коефіцієнтом 3.40, тоді як аналогічний показник на успіх Борусії складає 2.00 Ступінь же ймовірності нічийного результату оцінюється коефіцієнтом 3.10, повідомляє Корреспондент.

А ось шанси суперників на вихід у груповий етап Ліги Чемпіонів букмекерами оцінюються практично як рівні, із незначною перевагою на користь українського клубу: 1.90 - ставка на загальний успіх Борусії, 1.80 - ставка на загальний успіх Динамо.

Нагадаємо, що матч розпочнеться сьогодні о 21:45 за київським часом. Трансляція на телеканалі «Україна».