ЗМІ: Олімпійці поскаржились, що до них ставляться як до засобу здобуття медалей

Спортсмени Олімпійської збірної України з легкої атлетики просять голову Держслужби молоді та спорту Равіля Сафіулліна розібратися з ситуацією навколо підготовки до Олімпійських ігор.

Як повідомляє "Українська правда", посилаючись на власні джерела, олімпійці звернулися до Сафіулліна з листом, в якому просять допомогти їм "розібратися" з їхнім "легкоатлетичним господарством".

"Ми, спортсмени, абсолютно не бачимо взаєморозуміння, взаємоповаги та підтримки з боку керівництва", - пишуть легкоатлети.

"Ми не хочемо, щоб до нас ставилися як до засобу здобуття медалей. Ми хочемо, щоб до нас ставилися як до професіоналів. Ми не машини! Ми хочемо, щоб поважали наших тренерів. Їх залишилося не так вже багато", - зазначили вони.

Олімпійці додали, що просять "нормального, сучасного, прийнятого у всьому світі рівня забезпечення підготовки збірної".

Як відомо, перед Олімпіадою спалахнув скандал навколо підготовки легкоатлетичної збірної України. Журналісти дізналися, що спортсменів не забезпечують нормальним харчуванням, тренажерами і навіть якісною питною водою.