Прославленого плавця можуть позбавити олімпійських медалей

Уславленого американського плавця Майкла Фелпса можуть позбавити олімпійських медалей

Як повідомляє Ехо Москви, днями Фелпс взяв участь у фотосесії для одного французького модного дому. Однак згідно з регламентом МОК, олімпійці не мали права брати участь у комерційних акціях, що не мають відношення до Ігор до 15 серпня.

За це порушення 18-кратному олімпійському чемпіонові загрожує великий грошовий штраф, або позбавлення виграних медалей.

Тим часом Олімпійський комітет США ситуацію поки не коментує.