Прославленого плавця можуть позбавити олімпійських медалей
15:34, 19 серпня 2012Спорт
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Як стало відомо, спортсмен порушив рекламний регламент МОК.
Майкл Фелпс порушив регламент
Уславленого американського плавця Майкла Фелпса можуть позбавити олімпійських медалей
Як повідомляє Ехо Москви, днями Фелпс взяв участь у фотосесії для одного французького модного дому. Однак згідно з регламентом МОК, олімпійці не мали права брати участь у комерційних акціях, що не мають відношення до Ігор до 15 серпня.
За це порушення 18-кратному олімпійському чемпіонові загрожує великий грошовий штраф, або позбавлення виграних медалей.
Тим часом Олімпійський комітет США ситуацію поки не коментує.
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