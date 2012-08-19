На Паралімпійські ігри поїде найбільша за 20 років Незалежності команда України

Збірна України на XІV літніх Паралімпійських іграх, які пройдуть з 29 серпня по 9 вересня 2012 року в м. Лондоні, буде найчисленнішою з часів Незалежності держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич під час урочистої презентації складу збірної України, яка проходить у неділю в Києві.

“Це найбільша команда за 20 років Незалежності України”, - сказав В.Сушкевич.

За його словами, до складу команди входять 155 спортсменів з 24 областей України, які змагатимуться у дванадцяти видах спорту. Загалом команда налічує 232 особи.

В порівнянні з виступом на Паралімпіаді в Пекіні, склад збірної оновився на 41%, в ній 64 нові атлети.