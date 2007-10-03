Луческу обіцяє перемогу ”Шахтаря” над ”Бенфікою”

Головний тренер донецького футбольного клубу "Шахтар" Мірча ЛУЧЕСКУ переконаний, що сьогодні в Португалії його команда переможе лісабонську «Бенфіку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це головний тренер сказав на прес-конференції в Лісабоні напередодні матчу групового турніру Ліги чемпіонів УЕФА проти місцевої "Бенфіки".

За словами М.ЛУЧЕСКУ, останні три роки "Шахтар" не виграє на виїзді, хоча грає у видовищний футбол.

"Думаю, нарешті настав момент для перемоги", - вважає тренер гірників.

На думку М.ЛУЧЕСКУ, не дивлячись на те, що гра буде дуже складною, «Шахтар» продемонструє в Лісабоні «красивий футбол».

М.ЛУЧЕСКУ підкреслив, що "Бенфіка" - це команда, яка дуже добре грає на контратаках, маючи в своєму розпорядженні швидкісних флангових футболістів Ді МАРІЮ і Крістіана РОДРІГЕСА. Крім того, він вказав на неприємності, які можна чекати від досвідченого Руя КОШТИ.

Кажучи про фізичні кондиції своїх футболістів, М.ЛУЧЕСКУ висловив надію, що всі вони готові до матчу.

"Єдиною проблемою було здоров`я ЖАДСОНА. Інші готові битися з "Бенфікою", - сказав М.ЛУЧЕСКУ.

Як відомо, сьогодні в Лісабоні донецький «Шахтар» проведе перший виїзний поєдинок Ліги чемпіонів з португальською «Бенфікою». Для участі в міжнародній зустрічі М.ЛУЧЕСКУ узяв з собою 21 футболіста.

Воротарі: Андрій П`ЯТОВ, Богдан ШУСТ, Юрій ВІРТ.

Захисники: Маріуш ЛЕВАНДОВСКІ, Дмитро ЧИГРИНСЬКИЙ, ІЛСІНЬО, Володимир ЕЗЕРСЬКИЙ, Разван РАЦ, Олександр КУЧЕР, Томаш ХЮБШМАН.

Півзахисники: Даріо СРНА, Ігор ДУЛЯЙ, ЖАДСОН, ВІЛЬЯН, Олексій ГАЙ, Звонімір ВУКІЧ, ФЕРНАНДІНЬО.

Нападаючі: Нері КАСТІЛЬО, Крістіано ЛУКАРЕЛЛІ, БРАНДАО, Олександр ГЛАДКИЙ.